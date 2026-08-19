Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Yıldızlar Grubu, Çanakkale’de düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları ve Müzik Festivali’ne katılıyor.

HASDER’den verilen bilgiye göre, festivale kafile sorumlusu Akın Eylen, eğitmenler Gizem Kambillili, Doruk Güven Emiroğlu, yardımcı eğitmenler Eliz Arnavut ve Aslın Derindağ’la birlikte giden HASDER Yıldızlar Grubu, 27 kişiden oluşuyor.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen festival, 22 Ağustos’a kadar sürecek.

Festivalde ,HASDER’in yanı sıra, Romanya, Moldova, Sırbistan, Bulgaristan ve Ukrayna’dan katılan ekipler de gösteri yapacak.