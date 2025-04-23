China Bazaar Gençlik Gücü Futbol Akademisi, minik futbolcular için örnek bir organizasyona imza attı.

Salı günü Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde yer alan Hisaraltı Kemal Deniz Antrenman Sahası’nda düzenlenen China Bazaar Gençlik Gücü Şampiyonlar Turnuvası, 2013-2014 doğumlu sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Centilmenlik, dostluk ve takım ruhunun ön planda olduğu turnuvada; China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Dikmen Gücü ve Türkiye’den ESK takımları sahaya çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlenen etkinlikte 100’e yakın minik futbolcu yeteneklerini sergiledi. Turnuvanın açılış vuruşunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaparken, etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, TKP Başkanı Zeki Çeler, China Bazaar Gençlik Gücü Fahri Başkanı Mazhar İkbal, Kulüp Başkanı Osman Karamanlı ve Asbaşkan Umut Öksüz de katılım sağladı. Gün boyunca coşkulu anlara sahne olan organizasyon, çocukların sporla büyümesinin ve dostlukların gelişmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.