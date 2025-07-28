Beşiktaş'ta ikinci Shakhtar maçı öncesinde takımdan ayrılacak isimlerle ilgili hareketlilik yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

Zaynutdinov'un ardından bir ayrılık daha yaşanabilir. Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Spartak Moskova, Gedson Fernandes'e yıllık 3.5 milyon euro teklif etti.

Fernandes'in teklifi kabul etmesi halinde takımın en çok kazanan ismi olacağı belirtildi.

Beşiktaş formasıyla 131 maça çıkan Gedson Fernandes, 18 gol ve 16 asist kaydetti