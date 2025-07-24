Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Basın Yayın memuru ve gazetemiz yazarlarından olan Ferda Cambaz'ın Güney Kıbrıs'ta ve Türkiye'de yaşanan yangın felaketleriyle ilgili paylaşmış olduğu yazısını sizlerle paylaşıyoruz.

Geçsin, bitsin, sönsün yangınlar Yarabbim.

Yangınlar çıktı gene bir sürü,

Farklı bölgelerde yangınlar.

Dokuz büyük orman yangını!

Karabük Eskişehir yangın devam ediyor.

Eskişehir'de on şehit, on dört yaralı.

Binlerce canlı telef oldu.

Allah yardım etsin hep.

Geçsin, bitsin, sönsün yangınlar Yarabbim.

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Öte yandan, Güney Kıbrıs'ta Malya'da da yangın çıkmış,

Hep yayılmış Limasol'a Baf'a, on bir köy boşaltılmış.

Uluslararası yardım çağrısı yapılmış.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Barış Gücü aracılığı ile resmi yolla yardıma hazır olunduğunu bildirdi. Ahmet Tolgay.

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Bu arada, üç genç Belediye Başkanımız da Güney Kıbrıs'taki yangının söndürülmesi için yardıma hazır olduklarını bildirdiler, açıkladılar.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkan Murat Senkul ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu.

Yangın söndürmek için davet izin; yani Belediye Başkanlarımız bu açıklamaları yaparkenden, acaba doğrudan ekipleriyle--makineleriyle birlikte Güney Kıbrıs'a gidip yangın yerlerinde müdahaleye başlasalardı gibi gibi.

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Yangınlar yangınlar.Boğaz'da Girne'ye doğru, Saint Hilarion kavşağını hemen da geçince, sol tarafta bir koruluk var. Limasol'da şehit düşen Şehit Mustafa Orhan Koruluğu.Onunla ilgili Orbay Deliceırmak'ın katkılarıyla, Mustafa Doğrusöz Anısına Mustafa Doğrusözle Bakanlık'ta on sayfalık bülten çıkarmıştık. Neyse, 27 Haziran, 1995 tarihinde Beşparmak Dağları'nda iki gün süren büyük yangın vardı.Şehit Mustafa Orhan Koruluğu da o zamanlar yakın geçmişte oluşturulmuştu.Büyük yangın Şehit Mustafa Orhan Koruluğu'nun yanına kadar gelmiş ve yangın durmuş.Koruluk yanmadı, hep oralar yandıydı.

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Yangınlar yangınlar..

Geçsin, bitsin, sönsün yangınlar Yarabbim.