Sanatçı Mehveş Beyidoğlu’nun “Geçirgen/See Through” başlıklı kişisel sergisi, Art Rooms Galeri’de açıldı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) yapılan açıklamaya göre, Beyidoğlu’nun son dönem üretimlerinden oluşan ve “yüzeylerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal olarak da geçirgen olabileceğini hatırlatan” sergisi; pas, boya, beden izleri ve gündelik yaşamdan izler taşıyan lekeler aracılığıyla zamanla oluşmuş deneyimlerin izini sürüyor.

Mehveş Beyidoğlu’nun “Geçirgen” isimli sergisi, 5 Eylül tarihine kadar hafta içi ve Cumartesi günleri 13.30 – 20.30 saatlerinde Art Rooms Galeri’de ziyaret edilebilir.