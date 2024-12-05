Türk gayrımenkul geliştirme şirketi eden Projects, Gazimağusa’ya 720 akıllı konuttan oluşan bir şehir inşa ediyor. Firma, 5 yıl içinde KKTC’ye 14 bin konut yapacak. Eden Corners ile başlayıp, 5 yıl içinde hayata geçecek 6 kapsamlı projede; kapsamlı yaşam, konut alanı, bölgeyi ekonomik olarak yükseltecek ofis, ticari alanlarla ve modern alt yapı – üst yapı, hastane, okul çalışmaları var.

Geçitkale’nin yeniden hayat bulma projesi olarak açıklanan ve EDEN PROJECTS CYPRUS tarafından hayata geçirilen, projenin ilk etabı “EDEN CORNERS” tanıtım toplantısı Eziç Restoranda gerçekleştirildi. Proje, ilk etapta Kıbrıslıları ev sahibi yapmayı, ardından dünya genelindeki Türk vatandaşlarına ve Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyen diğer dünya vatandaşlarına ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, Geçitkale’yi tarihi dokusunu koruyarak Avrupa’nın en modern şehirlerinden biri haline getirecek olan “EDEN CORNERS”, Geçitkale’yi bir barış alanı olarak tanıtmayı ve burada yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir alt yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Antalya merkezli Türk gayrimenkul geliştirme şirketi Eden Projects, Gazimağusa’ya ilk etabı Geçitkale’de olan 720 akıllı konuttan oluşan ve İskele, Güzelyurt, Lefke’de yapılacak projelerle 14 bin konut, yaşam alanı, ticari alan ve sosyal yaşamdan oluşan bir şehir inşa ediyor. Firma 5 yıl içinde hayata geçireceği 14 bin konutla ülkenin en büyük gayrimenkul şirketi olacak. Projenin hedefi, 5 yıl içinde 5500 konut üretmek ve bu konutları yaparken yerel yönetimlere yük olmadan, gerekli altyapıyı tamamlayarak ilerlemek ve Geçitkale’yi, Avrupa’nın yaşanabilir en modern şehirleri arasına sokmak.

Dövizle kira getirisi, yatırımların geri dönüş süresinin kısa olması ve düşük suç oranlarıyla son yıllarda konut alıcılarının gözdesi haline gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yeni yatırım alanı oldu. Kıbrıs’ta kendi mülkü olan 200 Kıbrıs dönümü arazi üzerinde 5 yıl içinde 6 projeyle 14 bin konut inşa etmeyi hedefleyen Eden Projects, 5 yıl içinde Kıbrıs’ın en büyük gayrimenkul yatırımcısı olmayı hedefliyor. 6 projenin üçünü “Sessiz Şehir” ünvanına sahip Geçitkale KÖYÜNDE hayata geçirecek firma bu bölgede 3 projeyle toplam 5 bin 500’ü konut, 50 ticari alan, sosyal tesisler VE MODERN YAŞAM ALANLARI yapacak. Geçitkale’de hayata geçecek olan “EDEN CORNERS”, “EDEN TOWERS” ve “EDEN RIVER” tamamlandığında Geçitkale, Turizm, Kültür ve Ticari alanda Avrupa standartlarında bir cazibe merkezi olacak.

Geçitkale dışında Kuzey Kıbrıs da 5 yıl içinde tamamlanacak olan ve İskele, Güzelyurt ve LEFKE’de yapılacak 6 projeyle KKTC’de dünyanın en modern şehirleri kurulmuş olacak. Firma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5 yıl içinde Geçitkale, İskele, Güzelyurt ve LEFKE’de toplam 14 bin Konut ve bağımsız alan inşa ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hem yaşamın hem Turizmin hem de Ticaretin merkezi haline getirecek.

720 DAİREDEN OLUŞACAK İLK PROJENİN SATIŞ FİYATLARI KIBRIS’LILARA ÖZEL 48 BİN POUND’DAN BAŞLAYACAK VE 48 AYA KADAR FAİZSİZ TAKSİT FIRSATI SUNULACAK.

Türkiye gayrimenkul geliştirme piyasasında rüştünü ispatlamış Serveroğlu Engineering &Contruction’un, Fenercioğlu Yapım ve İnşaat’ın da aralarında olduğu inşaat grubu tarafından kurulan Eden Project, Kıbrıs’taki ilk projesi olan Eden Corners’ın inşaatına bu yıl sonunda başlıyor. 16 Kıbrıs dönümü ( 20 bin 145 metrekare) alanda inşa edilecek Eden Corners projesi, 14-15 katlı 4 blok, 12 ticari bölüm ve otel konseptinde 720 daireden oluşacak. 2024 sonunda inşaatına başlanacak projenin ilk etabı, 2026 sonunda, projenin tamamı ise 2029 sonuna kadar konut sahiplerine teslim edilecek. Eden Corners projesinin Kıbrıslılara özel satış fiyatı 48 Bin Pound’dan başlayacak.

EDEN PROJECTS CYPRUS’un, Gazi Muğusa’da ki ilk projesi olan “EDEN CORNERS’ın Tanıtım Toplantısında konuşan Genel Koordinatörü Engin Altan, Geçitkale’yi ve Kıbrıs’ı bir “Barış” alanı olarak dünyaya anlatmak istediklerini söyledi. Engin Altan, projeyle ilgili şu bilgileri verdi : “Yapmaya çalıştığımız şey aslında Kıbrıs’ta görmüş olduğunuz konutları yapmak ama aynı zamanda a Kıbrıs’ın gerçekten bir parçası olmak istiyoruz. İlk yapmaya çalıştığımız şey Kıbrıslı Türkleri ev sahibi yapmak. Daha sonra bunu dünya Türklerine, dünyada yaşayan Türklere yaymaya ve daha sonra da Kıbrıs’ta yatırım yapmak niyetinde olan dünya vatandaşlarıyla paylaşmak istiyoruz. Buraya, Türkiye’den ya da dünyanın bir çok yerinden yatırımı çekip, daire bazında ya da kurumsal olarak Kıbrıs’ın tanıtımına ve dünya literatüründe hak ettiği yeri almassı için de çaba gösteriyoruz”.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Toplantıda konuşan Eden Project Genel Müdürü Engin Altan, 72 milletten insanın yatırım yaptığı Kıbrıs’ın son yıllarda hem turizm hem de gayrimenkul yatırımcılarının gözde ülkesi haline geldiğini söyledi. Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de yapımına başlanacak Eden Corners projesinin de bölgenin cazibe merkezi olacağına dikkat çeken Altan, “Bin 253 kişilik nüfusa sahip Geçitkale kasabası, Eden Corners’la 15-20 bin kişilik nüfusa ulaşacak. Biz burada sadece bir konut projesi inşa etmiyoruz, Eden Corners projesi kapsamında bölgede yol, kanalizasyon, su, elektrik altyapısı ve arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Yani burada yeni bir şehir kuracağız” dedi.

EDEN PROJECTS, GEÇİTKALE’Yİ DÜNYAYA TANITACAK, HEDEF KIBRIS’IN ENGELLERİ AŞACAK BİR TURİZM VE YATIRIM CAZİBE MERKEZİ OLMASI

EDEN PROJECTS CYPRUS projelerinin Mimarı olan Olsan Oran’da toplantıya katıldı ve merak edilenleri yanıtladı. Mimar Olsa Oran, bir Geçitkale sevdalısı olduğunu söyledi. Projelerin hayata geçme süreci hakkında bilgi veren Mimar Olsan Oran, “Ben 2001 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mimarlık yapıyorum. Bir Geçitkale ve Kıbrıs sevdalısıyım. Bugün projeyi sizle paylaşıyoruz ama biz üç yıl önce arkadaşlarım, dostlarım, Uğur Fer, Onur Karademir ve Lütfi Tekin, adada yatırım yapmak istediklerini söylediler. Ben, kendilerini tanıdığım, karakterlerini, tecrübelerini ve Türkiye’de yapmış olduğu yatırımları da bildiğim için Kıbrıs’a yatırım yapmalarına destek verdim. Projenin mimarlığını üstlendim ve üç yıldır birlikte her detayı düşünerek, çalışarak hayata geçirdik. Projelerimiz, Mimarlar Odası süreci veya Zemin Etütleri her şey prosedürlere ve KKTC yasalarına uygun yapılmıştır. Bunu temin ederek size net söyleyebilirim” dedi.

ENGİN ALTAN : “BURADA YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEY SADECE DÖRT DUVAR BİNALAR DEĞİL, KIBRIS’IN YAŞAMINA KATILACAK, KIBRIS’IN YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ İÇSELLEŞTİRECEK, AVRUPA STANDARTLARINDA, DÜNYA ŞEHRİ KURMAK”

EDEN PROJECTS Genel Müdürü Engin Atan ; “Şu anda biri Geçitkale’de biri Girne’de iki tane satış ofisimiz var. Türkiye’de hemen hemen 300 emlak ofisiyle çalışıyoruz. 5 noktada kendi ofislerimiz var. Bütün bu bahsettiğimiz organizasyonlar 1 yıl içerisinde hayata geçen ama arkasında 30 yıllık tecrübe taşıyan bir organizasyon. Geçitkale’yi ve Kıbrıs’ı EDEN CORNERS projemizle Londra’da, Brüksel’de, Berlin’de, Moskova’da, Saint Petersburg’da temsilcilikler oluşturarak tanıtıyoruz ” şeklinde konuştu.

AYLIK 500 STERLİN KİRA GELİRİ

Eden projeleri, modern ve kaliteli yaşam alanları sunmanın yanı sıra, yatırımcılarına yüksek getiri potansiyeli ve kolay ödeme imkanları sağlıyor. Eden Corners projesinde yatırımcıya 1+0, 1+1, 1+2 ve 1+3 seçeneklerinden oluşan 4 farklı daire tipi sunuluyor. 45 bin 300 sterlin ile 110 bin 300 sterlin arasında fiyatlarla satışa sunulacak Eden Corners projesinde yatırımcılara peşin ödemede indirim ve 60 aya varan taksit imkanları sunulacak. 1+1 dairelerin aylık ortalama 500 sterlin kira getirisi sağladığına dikkat çeken Engin Altan, bölgedeki bir konut yatırımının kendini 9 ila 11 yıl arasında amorti ettiğini söyledi.

İSTER OTORUMLUK İSTER YATIRIMLIK

Ercan Havalimanı’na 41 km mesafedeki Eden Corners’un İskele bölgesine yalnızca 12 km uzaklıkta olduğuna dikkat çeken Engin Altan şunları kaydetti: “Şu anda İskele bölgesinde konut kiraları 650 ila 800 pound arasında değişiyor. O bölgede 5-6 tane 5 yıldızlı otel var. Her birinde 400 kişi çalışıyor. Aynı zamanda birçok işyeri ve üniversitenin olduğu İskele bölgesindeki trafiği bize çekmeyi planlıyoruz. Eden Corners’ta rakip firmalardan daha uygun fiyata konut satacağız. İster oturumluk ister yatırımlık olsun Eden Corners’ta konut alanlar karlı çıkacak. Projemize Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Rusya ve Kıbrıs’tan alıcıları bekliyoruz.”

PLAJA SHUTTLE HİZMETİ

Eden projelerinde gayrimenkul alan yatırımcılara birçok avantaj sunuluyor. Bunlardan biri “Eden Card”. Yatırımcılara özel olarak hazırlanacak olan Eden Card ile daire sahipleri Kıbrıs'ta bulunan tüm Eden projelerinin sosyal alanlarını kullanılabilecek ve Eden Card sahiplerinin özel avantajlarla kullanacağı plajlardan faydalanabilecekler. Yüzme havuzları, her daireye ayrı otopark, çocuk oyun alanları, kamelya ve barbekü alanları, fitness center, sauna, jakuzi, masaj odası, basketbol ve tenis kortları, aquapark gibi pek çok sosyal ve ticari alana sahip Eden Corner, daire sahiplerine sadece bir barınma değil, yaşam alanı sunacak.

İSTEYENE KİRALAMA DİLEYENE TEMİZLİK

Aynı zamanda bir güvence sistemi olan Eden Card, ada dışından projelerde mülk edinmiş sakinlerin adada duyacağı hizmet ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu hizmetler arasında mobilya, beyaz eşya gibi ihtiyaç maddelerinin avantajlı ve kolay ulaşımından, hukuki, tıbbi yardıma kadar pek çok ihtiyaç yer alıyor. Aynı zamanda bir yönetim markası olan Eden Projects, satıştan sonra konut sahiplerine edindikleri konutu talep edildiği takdirde kiraya verme, kısa süreli konaklama sonrası temizlik, gibi birçok hizmeti de sunacak.





