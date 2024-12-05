Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi (DAB) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Akıncılar (Luricina) köyünden başlattığı organik tarımın geliştirilmesi projesinin tanıtımına ev sahipliği yaptı.

DAB Başkanı Ali Karavezirler, Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez, belediyenin Akıncılar köyü sorumlusu Gökhan Paşa, sertifikalı organik tarım üreticileri Mustafa Öztem ile Engin Bozdağ Savim’in hazır bulunduğu toplantıda, Ege Üniversitesi’nden gelen tarım ve ziraat uzmanları, özellikle bağcılıkla uğraşan üreticilere, insan sağlığını korurken toprak, su ve havayı kirletmeden çevre ile canlıları koruyan tarımsal üretim yöntemini destekleyen organik tarım konusunda detaylı bilgi aktardı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz İştipliler, Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nedim Çetinkaya ile Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili’nin bilgilendirme yaptığı toplantıda, Tarım Bakanlığı Organik Tarım Birimi Sorumlusu Duygu Kaşer ile Tarım Dairesi Gıda Birimi Sorumlusu Nazife Arap da yer aldı.

Organik tarımın ne olduğu, nasıl yapıldığı ayrıca Tarım Bakanlığı’nın projesi hakkında üreticilere bilgiler aktarılmasının ardından üreticilerin soruları yanıtlandı.

Toplantı sonrası uzmanlar, üreticilerle birlikte bağları gezerek üzüm üretimini yerinde gördü ardından Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret etti.

-Karavezirler: “Üreticiyi her koşulda desteklemeye hazırız”

Bilgilendirme toplantısında konuşan DAB Başkanı Ali Karavezirler, özelde organik tarımın genelde ise tarımın geliştirilmesinin devlet politikası haline getirilmesinin önemine işaret etti, kendisinin her zaman bu tür projelere destek verdiğini söyledi.

Organik tarımın dünyada olduğu gibi KKTC'de de yaygınlaştığını söyleyen Karavezirler, organik tarım yapmak isteyen bölge üreticilerine her zaman yardıma hazır olduklarını belirtti.

Karavezirler, Akıncılar köyünün organik tarım bölgesi ilan edilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapılması gerektiğini söyledi. Şu an organik tarım yapılan 30 dönümlük bağ alanının genişletilebileceğine işaret eden Karavezirler, diğer tarım ürünlerinin de bu sisteme dahil edilerek tamamen organik tarıma geçilebileceğini ifade etti.

Karavezirler, organik tarım konusunda Tarım Bakanlığı ve üreticilerle iş birliği yapmaya ayrıca belediye meclisinde gerekli kararları alarak ilk adımı atmaya hazır olduklarını da vurguladı.

-Kaşer: “Organik tarımı geliştirmeyi amaçlıyoruz”

Tarım Bakanlığı Organik Tarım Birimi Sorumlusu Duygu Kaşer de organik tarımın insan sağlığını korurken toprak, su ve havayı kirletmeden çevre ve canlıları koruyan tarımsal üretim yöntemini desteklediğini belirtti.

Organik tarımın tüketiciye tarladan sofraya kadar izlenebilirliği olan güvenilir, GDO’suz ve hormonsuz ürünler sunduğunu anlatan Kaşer, ürün tüketiciye ulaşana kadar tüm işlemlerin Tarım Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından kayıt altına alınarak kontrol edildiğini, her aşamanın sertifikalandırıldığını anlattı.

Kaşer, tarım teknolojilerini kullanarak organik tarımın geliştirilmesi projesi kapsamında ilk ziyareti Akıncılar köyüne gerçekleştirdiklerini belirterek projenin amaçlarını şöyle sıraladı:

“Organik tarımda yenilikçi teknolojilerin kullanılacağı yöntem ve araçların belirlenip geliştirilmesi, üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve buna bağlı olarak üretim kapasitesinin arttırılması, tarladan sofraya izlenebilirliğin her ürün için uygulanabileceği bir sistemin geliştirilmesi, tüketicileri aktif olarak sürece dahil eden şeffaflığı ve güvenilirliği sağlayan sistemler ve teknolojilerin geliştirilmesi, çevreye duyarlı organik tarım kurallarına uygun üretim yapılarak kaliteli ürünler yetiştirmek için planlamalar yapılması hedeflenmektedir.”