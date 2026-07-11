1.GRUP

12 Temmuz Pazar, Saat 18:00

Bostancı Bağcıl SK – Doğancı SK, Gayretköy Stadı, Abdullah Genç

Serhatköy SK – Gayretköy GS, Zümrütköy Stadı, Abdulkadir Karadağ

Yedidalga SK – Akçay SK, Bilal İyigün Stadı, Emir Turalı

2. GRUP

Bugün

Demirhan SK – Dika SK: 3 – 1

Lefkoşa SKD – Gaziköy SK: 4 – 1

Alayköy Gençlik SK (Bay)

3.GRUP

12 Temmuz Pazar, Saat 18:00

Akdeniz KSD – Yeşiltepe Ilgaz SK, Mustafa Güneralp Stadı, Furkan Türk

Çamlıbel SK – Saka SK, Ahmet Ratip Okkan Stadı, Cenk Aras Özfuttu

Kayalar SK – Göksu SD, Orhan Dural Stadı,

4.GRUP

12 Temmuz Pazar, Saat 18:00

Dağyolu SK – Bahçeli SK, Ahmet Dayı Stadı, Berk Bağrıkara

Ali Can Gül SAD – Tatlısu Seracılar GSK, Erdal Barut Stadı, Yalçın Kabacıklı

Taşkent TSK (Bay)

5.GRUP

Bugün

Çayönü SK – Korkuteli SD: 4 – 2

Yenişehir SK – Sinde ASK: 3 – 3

Pergama – Mutluyaka: 1 – 2

6. Grup

Bugün

Civisil SK – Gönendere ŞSKSK: 2 – 0

Serdarlı GB – 1461 İskele Trabzonspor: 7 – 1

Boğaziçi SK – Akova Vuda TÇB: 2 – 2

7.GRUP

Bugün

Kumyalı SK – Yedikonuk: 1 – 3

BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları açıklandı
BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları açıklandı
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12 Temmuz Pazar, Saat 18:00

Bafra SK – Ergazi GSK, Şehit Süleyman Gül Stadı, Serdar Gürpınar

Mehmetçik TÇBSK – Büyükkonuk SD, Mehmetçik Stadı, Yusufcan Dönder