1.GRUP
12 Temmuz Pazar, Saat 18:00
Bostancı Bağcıl SK – Doğancı SK, Gayretköy Stadı, Abdullah Genç
Serhatköy SK – Gayretköy GS, Zümrütköy Stadı, Abdulkadir Karadağ
Yedidalga SK – Akçay SK, Bilal İyigün Stadı, Emir Turalı
2. GRUP
Bugün
Demirhan SK – Dika SK: 3 – 1
Lefkoşa SKD – Gaziköy SK: 4 – 1
Alayköy Gençlik SK (Bay)
3.GRUP
12 Temmuz Pazar, Saat 18:00
Akdeniz KSD – Yeşiltepe Ilgaz SK, Mustafa Güneralp Stadı, Furkan Türk
Çamlıbel SK – Saka SK, Ahmet Ratip Okkan Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Kayalar SK – Göksu SD, Orhan Dural Stadı,
4.GRUP
12 Temmuz Pazar, Saat 18:00
Dağyolu SK – Bahçeli SK, Ahmet Dayı Stadı, Berk Bağrıkara
Ali Can Gül SAD – Tatlısu Seracılar GSK, Erdal Barut Stadı, Yalçın Kabacıklı
Taşkent TSK (Bay)
5.GRUP
Bugün
Çayönü SK – Korkuteli SD: 4 – 2
Yenişehir SK – Sinde ASK: 3 – 3
Pergama – Mutluyaka: 1 – 2
6. Grup
Bugün
Civisil SK – Gönendere ŞSKSK: 2 – 0
Serdarlı GB – 1461 İskele Trabzonspor: 7 – 1
Boğaziçi SK – Akova Vuda TÇB: 2 – 2
7.GRUP
Bugün
Kumyalı SK – Yedikonuk: 1 – 3
12 Temmuz Pazar, Saat 18:00
Bafra SK – Ergazi GSK, Şehit Süleyman Gül Stadı, Serdar Gürpınar
Mehmetçik TÇBSK – Büyükkonuk SD, Mehmetçik Stadı, Yusufcan Dönder