Geçitkale’de dün meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılan 43 yaşındaki Erol Demir hayatını kaybetti.

Olay dün, saat 11.30 sıralarında Geçitkale’de bir parselasyon alanı içerisinde meydana geldi.

43 yaşındaki Erol Demir, aydınlatma direği monte ettiği sırada, konu direğin havadan geçmekte olan yüksek gerilim elektrik kablolarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Erol Demir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) emekçilerinin grevini kırmak isteyen Hükümetin, Mağusa’daki bir elektrik arızasına özel sektör çalışanı bir kişiyi gönderdiğini ve söz konusu şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini iddia etti. Tuğcu, söz konusu şahsın 11 bin voltluk elektriğe kapıldığını öğrendiklerini söyledi.

Ahmet Tuğcu’yu yalanlayan KIB-TEK ise, Erol Demir’in hayatını kaybettiği kazanın grevle bağlantılı olmadığını iddia etti.

KIB-TEK’in açıklamasında, “Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde, özel bir şahsa ait mülk içerisinde özel bir müteahhitlik firması tarafından yürütülen parselasyon çalışması sırasında meydana gelen elim kazada bir kişi hayatını kaybetmiştir” denildi.

Kazanın oluş şekline ilişkin bilgi verilen açıklamada, “Edinilen bilgilere göre, vinçli araçla söz konusu çalışma yapıldığı esnada, üstten geçen yüksek gerilim hatlarına temas edilmesi neticesinde bu kaza yaşanmış ve bir kişi elektrik akımına kapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

KIB-TEK, olayın grevle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayarak, “Ayrıca, söz konusu olayın grev nedeniyle, herhangi bir arıza veya özel hizmet alımı sonucunda yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Yaşanan kazanın grev süreci ile hiçbir bağlantısı yoktur. Yapılan çalışma özel bir parselasyon işlemidir ve özel firmalar tarafından yapılmaktadır. Meydana gelen kazanın kurum personelinin grevde olması ile ilgili hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.