Cumhuriyet Meclisi'nin sabahın ilk ışıklarına kadar süren Genel Kurul sonrasında Meclis Başkanı Ziya Öztürkler yaptığı açıklamayla bugün Meclis Genel Kurulunu toplama çağrısı yapmayacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında Sendikalar yaptığı kısa toplantı sonrasında tüm iş yerlerinde grevi askıya alındığını duyurdu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı açıklamada dün okullarda ve örgütlü işyerlerinde duyurdukları grev ve eylem kararını gelişmeler ışığında askıya aldıklarını belirtti.

Açıklamada "Bugün okullarımızı açık, öğretmen ve çalışanlar görevinin başındadır. Dayanışma ve mücadele için teşekkür ederiz.

Saat 10.30'da Meclis önünde sendikalar açıklama yapacaktır. " denildi.