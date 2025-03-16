Stat: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Emre Çevikdal, Abdulkadir Karadağ

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Burçin, Baran, Cenkay, Andreas, Ahmet Avcı(Hüseyin), Mehmet(Rifat), Emre(Derviş), Sercan(Yarkın), İrfan, Turgut(Baran).

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Özay, Fevzi(Ahmet), İsmail(Süleyman), Enes, Mustafa, Hasan(Eli Amir), Ramadan, Serhat, Kenan(Berat), İbrahim(Mustafa Enes).

Goller: Dk. 7 Ahmet Avcı, Dk. 36 Sercan (Geçitkale), Dk. 90+6 Berat(Yeniboğaziçi)

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 23. Haftasının bölge derbisi niteliğindeki maçta Geçitkale ile Yeniboğaziçi, Geçitkale Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi Geçitkale ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak yükselişini sürdürdü.

Dk. 7 Geçitkale’nin kullandığı kornerde defanstan seken topla buluşan Ahmet Avcı sert ve düzgün bir vuruşla topu doksandan ağlara gönderdi. 1 – 0

Dk.12 sağ kanattan gelişen Yeniboğaziçi atağında Enes topla birlikte Geçitkale ceza sahasına girerek yerden kestiği topla 6 pas üzerinde buluşan Kenan topa vuramadı.

Dk.31 Geçitkale atağında orta alanda topla buluşan Emre’nin şutunda kaleci topu köşede kontrol etti. Dk. 32 Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Enes’in içeriye kestiği topa gelişine vuran İbrahim’in şutunu kaleci Mustafa topu tokatlayarak kornere çeldi.

Dk.36 Geçitkale atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan İrfan boşta olan Sercan’a topu verdi. Sercan’ın yerden vuruşunda top köşeden ağlara gitti.2 – 0

Dk.45+2 Geçitkale atağında İrfan’ın pasıyla Yeniboğaziçi ceza sahası içinde topla buluşan Sercan’ın şutunda top üstten auta gitti.

İkinci devrede oyuna oyuncu değişiklikleriyle başlayan Yeniboğaziçi takımı daha atak ve gol için yüklenmesine karşın aradığı golü maçın son anlarında buldu.

Dk. 90+6 Yeniboğaziçi atağında Geçitkale ceza alanı içinde topla buluşan oyuna ikinci devrede giren Berat topu ağlara göndererek skoru 2 – 1 yaptı ve maçta bu sonuçla tamamlandı.

Bu skorla çıkışını sürdüren Geçitkale puanını 35 yaparak maç fazlasıyla 7. Sıraya yükseldi. Yeniboğaziçi ise 39 puanla 5. Sırada kaldı.