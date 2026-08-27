Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen KTSYD Kupası’nda Küçük Kaymaklı ile Yenicami, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ilk devrede bulduğu golle K.Kaymaklı 1 – 0 kazanarak 38. KTSYD Kupası’nın sahibi oldu

Saat 19.00’da başlayan ve BRTK’dan canlı yayımlanan karşılaşmayı İbrahim Katmer yönetirken, yardımcılıklarını Rüya Sakallı ve Rıdvan Çetinkaya yaptı.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen seremoniye Küçük Kaymaklı ile Yenicami takımlarının efsane futbolcuları ve akademi futbolcuları da katılarak tribünleri selamladılar.

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın izlediği karşılaşmaya, her iki takımın taraftarları ilgi gösterirken, spor yazarları, teknik direktörler ve bazı antrenörlerde tribünlerde yerlerini aldılar.

Karşılaşmaya K.Kaymaklı takımı daha atak başlarken ilk 15 dakikada bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Bu dakikadan sonra oyuna ortak olan Yenicami’nin bir topu direkten dönerken bir de müsait pozisyonu gole çeviremedi.

K.Kaymaklı’nın 45. Dakikada organize gelişen atağında Godwin’in sol kanattan getirdiği topla Yenicami ceza sahası önünde topla buluşan Billy Micheal’in pasında topla ceza yayı içinde buluşan Babatunde Adenji’nin sert ve düzgün vuruşunda top sol köşeden ağlara gitti. 0 – 1. Bu gol ayni zamanda ilk devrenin de skoru oldu.

İkinci yarıya K.Kaymaklı takımı Hasan Çakır’ın yerine Arseven’i alarak başlarken Yenicami takımı değişiklik yapmadı.

İkinci devrede Yenicami beraberlik için yüklenmesine karşın pozisyon üretmekte zorlanırken, K.Kaymaklı takımı ise skoru korumak için oyunu kendi sahasında kabullendi.

Mücadelenin ikinci devresinde gol olmayınca K.Kaymaklı sahadan 1 – 0 galip ayrılarak 38. Kupasının sahibi oldu. Böylece K.Kaymaklı takım 7. Kez kupanın sahibi olarak Baf Ülkü Yurdu’nun 7 kez kazandığı kupa şampiyonluğuna ortak oldu.

Karşılama sonunda karşılaşmanın hakemlerine plaketlerini CTP Milletvekili Sani Özuslu takdim ederken, maçın oyuncusu seçilen karşılaşmanın tek golünü atan K.Kaymaklı futbolcusu Babatunde Adenji’ye ödülünü KTSYD Başkanı Necati Özsoy verdi.

Yenicami takımı adına kaptan İdris’e plaketini Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş verirken, Kupanın şampiyonu K.Kaymaklı takımı kaptanı Bahadır kupasını KTSYD Başkanı Özsoy ile Spor Dairesi Müdürü Karataş verdi.

Kaymaklı takımı şampiyonluk kupasıyla büyük sevinç yaşadı.