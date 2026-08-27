Bu sezon döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Baf Ülkü Yurdu teknik adam arayışlarında Hamdi Öğütçü ile anlaşmaya vardı.

Önceki gün Necat Kurtarıcıoğluları ile yolların ayrılmasından sonra Baf Ülkü Yurdu’nda Mustafa Altun başkanlığındaki yönetim kurulu, Hamdi Öğütçü’ye teklif götürdü. Hamdi Öğütçü, başkan Mustafa Altun ve camianın önemli isimlerinden Mehmet Kadri ile yaptığı görüşmede Baf Ülkü Yurdu’nun teklifini kabul etti.

Geçtiğimiz sezon takımla şampiyonluk yaşayan Serkan Önet'in görevi kabul etmemesi sonrası Bülent Aytaç göreve getirilmişti. Sağlık problemleri nedeniyle yolların ayrılmasından sonra Necat Kurtarıcıoğulları ile anlaşıldı ancak birliktelik bir hafta sürdü. Mustafa Altun başkanlığındaki yönetim Hamdi Öğütçü'yü göreve getirirken sezon öncesi Baf üçüncü teknik adamla yola devam kararı üretmiş oldu.

Baf Ülkü Yurdu’nun yeni teknik direktörü Hamdi Öğütçü, yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıktı.