Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında 27.08.2026 tarihinde aşağıdaki kararları aldı.

Alınan kararlar şöyle:

1) 2025-2026 Futbol Sezonu öncesinde A2 Ligleri’nin yaş düzenlemesi ve liglerin U21’den U19’a düşürülmesi sebebiyle KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 11. Maddesi’nde kapsamında Yerli Yabancı Statü (YYS) hakkı kazanma hakkını yitiren futbolcularla ilgili şu karar alınmıştır. Şöyle ki; 2025-2026 Futbol Sezonu’nda yaş düzenlemesi sebebiyle 4. yılını dolduramayan yabancı uyruklu futbolcular ile 3.yılını dolduramayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu futbolculara bir defaya mahsus olmak kaydıyla 2026-2027 Futbol Sezonu Transfer ve Tescil dönemlerinde olmak şartıyla kulüplerin başvurusu ile Yerli Yabancı Statü hakkı tanınmasına,

2) 2026-2027 Futbol Sezonu’ndan itibaren Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig ve BTM 2.Lig’de yer alacak olan kulüplerden başvuru tarihinde geçerli olan 1 brüt asgari ücretin katılım bedeli olarak alınmasına ve BTM 1.Lig’de 2026-2027 Futbol Sezonu’nda mücadele edecek olan kulüplerin 25 Eylül 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar katılım bedelini KTFF’ye ödemesine,

3) Süper Lig ve 1.Lig’de yer alan kulüplerde yer alan ve Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı kapsamında profesyonel sözleşme ile lisans işlemleri bulunan futbolcuların KKTC yetkili makamlarınca 9 Ekim 2026 tarihine kadar oturma/ikamet izni işlemlerini tamamlayıp KTFF’ye ibraz etmeyen futbolcuların lisansları iptal edilip kulüple olan sözleşmelerinin feshedilmesine ve ilgili futbolcular fesih tarihi itibariyle ilk transfer döneminde serbest futbolcu statüsü kazanmalarına,

4) 2026-2027 Futbol Sezonu da dahil olmak üzere bu tarih itibariyle teknik direktör ve/veya antrenör ve/veya kaleci antrenörlerinin en fazla iki kulüple sözleşme yapabilmelerine,

5) 2027-2028 Futbol Sezonu itibariyle Süper Lig’de kaleci antrenörü ve GPS-Atletik Performans antrenörünün zorunlu olmasına,

6) 2026-2027 Futbol Sezonu AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Ligleri, U17 Elit Lig ve Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Statüleri’nin ve talimatların yayınlanmasına,

7) 2026-2027 Futbol Sezonu’nda AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig müsabakalarının naklen yayın hakkının Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) verilmesine karar verilmiştir.