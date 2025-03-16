Yer: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Çelik, Kerem Eran

Küçük Kaymaklı: Salih, Gökhan, Tuğrul, Mert, Alpay, Hasan, Mehmet Öztürk, Ferhat, Toykan, İlyas, Arda

Mustafa Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Özner, Ersal, Çağdaş, Tarkan, Musa, Süleyman, Yunus, Abdülkadir, Mehmet, Taner

Goller: 45+2’Musa Şanlıer (Mustafa Hacıali Yılmazköy)

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 23.hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Mustafa Hacıali Yılmazköy karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mustafa Hacıali Yılmazköy 1-0 kazanarak çok önemli 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 45+2.dakikasında Mustafa Hacıali Yılmazköy futbolcusu Musa Şanlıer mükemmel bir gol atarak takımına 3 puanı getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Mustafa Hacıali Yılmazköy mücadeleyi tek golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Mustafa Hacıali Yılmazköy puanını 36’ya çıkarırken, Küçük Kaymaklı ise 41 puanda kaldı.