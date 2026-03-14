Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Mustafa Torun, Emre Çevikdal, Güneş Demir.

Geçitkale: Salih, Baran Bilgi, Burçin, Deniz(Yarkın), Baran Türkan, Rifat(Arif), Hüseyin(Batu) Hasan(İsmail), Baran Derin

Göçmenköy: Eren, Murat, Kadir, Cemal, Mehmet Göçben, Emre, Muhammet(Erce), Eran(İzder), Mehmet Kaylak(Ceyhun), Bekir, Halil.

Goller: Dk. 7 Baran Derin, Dk. 70 İsmail ve Dk. 90 (K.K)Ceyhun(Geçitkale), Dk.60 Bekir(Göçmenköy)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’de 22. Haftanın önemli maçında play-out içinde bulunan Geçitkale ile Göçmenköy karşı karşıya geldi.

Oldukça rüzgarlı bir havada oynanan karşılaşmada ev sahibi Geçitkale hem ilk devrede hem de 2. Devrede birçok gol pozisyonunu arcamasına karşın sahadan 3 – 1 galip ayrılarak rakibine puan farkını açma şansı vermedi.

Dk.7 Geçitkale atağında Hüseyin’in pasıyla topla buluşan Baran önünü boşaltarak şutunda top köşeden ağlara gitti.1-0

Dk.23 Geçitkale atağında Baran Derin kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Dk.24 Rifat’ın Göçmenköy defansının arkasına attığı topla buluşan Hasan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda aşırtma denediği top kalecide kaldı.

İlk devre 1 – 0 Geçitkale üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye konuk Göçmenköy rüzgarı da arkasına alarak daha atak başladı.

Dk.57 Göçmenköy atağında Bekir’in pasıyla Geçitkale ceza alanında topla buluşan Muhammet’in şutunda kaleci Salih gole izin vermedi.

Dk.60 Göçmenköy’ün kazandığı serbest vuruşta Bekir’in güzel plasesinde top yan direğin içine vurarak ağlara gitti.1-1

Dk.70 Sağ kanattan gelişen Geçitkale atağında Oğuzhan’ın ortasında gelişine volle vuran İsmail topu köşeden ağlaragönderdi.2-1

Dk. 90 Geçitkale’nin hızlı gelişen atağında Baran Türkan’ın ortasında Göçmenkööy defansından Ceyhun’un ters vuruşunda top ağlara gitti ve maçın da skoru belirlendi. 3 – 1