Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Yusuf Bakar, Emir Turalı

Gönyeli: Ege, Mikail, Arowolo, Peter, Kane (Dk 82Mert), Mehmet (Dk 82 Erol), İsmail, Kahraman (Dk 57 Ulaş), Hasan, Ahmet (Dk 75 Arseven), Ömer

Alsancak Yeşilova: Aykut, Billy, Mehmet (Dk 89 Halit), Fidelis, Burak (Dk 66 Fatih), Cemal (Dk 46 Tamer), Eyüp, Mert, Joseph, Weston, Abdullah

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 22. Hafta maçında Gönyeli, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.

Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli – Alsancak Yeşilova maçını Fehim Dayı yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı şiddetli fırtınanın etkisinde oynandı. Her iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremeyince devre 0 – 0 sona erdi.

Maçın ikinci devresinde Alsancak Yeşilova daha etkili oynarken, birçok pozisyonu değerlendiremedi. Gönyeli son dakikada bulduğu pozisyonda skoru değiştirmeyince verdikleri maç başladığı gibi 0 – 0 eşitlikle sona erdi.