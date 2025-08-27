Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, Pazartesi gününden bu yana, sadece KKTC kimliği olan kişilerin barikatlardan Kıbrıs’ın güneyine geçişlerine izin verilmediğini duyurdu.

Derneğin açıklamasına göre artık yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği kimlik kartı olanlar bu belgelerle geçiş yapabilecek. Sadece doğum belgesi olanlar ise her seferinde ek evrak sunmak zorunda kalacak. KKTC kimliğiyle geçişler tamamen yasaklandı. Bu karar, binlerce kişinin günlük yaşamını ve işini doğrudan etkileyecek.

Açıklamada, yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan kişilerin kimlikle geçiş yapabildiği, eğer kimliği yoksa doğum belgesi veya anne ya da babanın Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik fotokopisinin talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sınır kapılarında Rum kesimi yeni uygulamaya geçmiştir. 25 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Kıbrıs cumhuriyeti veya Avrupa Birliği kimliği olan herkesin sadece bu kimlikleri kullanarak geçişi yapılacak dediler eğer doğum belgesi varsa her geçişte doğum belgesi ve anne veya babası Kıbrıs cumhuriyeti vatandaşı olan kimse onun kimliğinin fotokopisinide yanında taşıyarak geçiş işlemi sırasında ibraz edecek sadece KKTC kimliği olanların ise geçişine izin verilmeyeceğini söylediler bunun için elimizden geldiğince görüşmeler gerçekleştirerek bilgi akışı sağlamak için çaba gösteriyoruz”

RUM POLİSİ: KURALLARDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan Kıbrıs Rum polisi dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türklerin 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartlarıyla geçişini yasakladığına dair söylentilerin ardından, Kıbrıs'taki geçiş noktalarını düzenleyen kurallarda "herhangi bir değişiklik" olmadığını söyledi.

Rum Polisi, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği kimlik kartı ibraz etmedikçe hükümet kontrolündeki bölgelere girişlerinin engellendiğine dair haberleri reddetti.

Cyprus Mail'e konuşan bir polis sözcüsü, bu söylentilerin doğru olmadığını ve Kıbrıslı Türklerin adanın iki tarafı arasında geçiş yapmak için kullanabilecekleri belgelere ilişkin kuralların, 'KKTC' tarafından verilenler de dahil olmak üzere, değişmediğini söyledi.

Sözcü, tek küçük değişikliğin, Rum polisinin artık Kıbrıslı Türklerin 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartlarında bulunan bilgileri elle kaydetmesi olduğunu ekledi.

Bu durumun, bazı durumlarda Kıbrıslı Türk veya herhangi bir Avrupa Birliği vatandaşının Kıbrıs Cumhuriyeti veya başka bir AB üye ülkesi tarafından verilen kimlik kartını kullanarak geçiş yapması için gereken süreye kıyasla gecikmelere yol açtığını söyledi.

Zira çoğu durumda bu kimlik kartları Cumhuriyet sınır kapılarındaki gişelerde okutularak, üzerindeki bilgiler otomatik olarak kaydedilebiliyorken, ' KKTC' kimlik kartları okutulamıyor.

Rum Polisi, Philenews’e yaptığı açıklamada ise geçişlerin tüm Kıbrıslı Türklere açık olduğunu ancak kontrol noktalarındaki yeni sistemler nedeniyle prosedürlerin değiştiğini doğruladı.

Bir yetkili, “Değişen şey, Kıbrıs Cumhuriyeti veya AB belgelerine sahip Kıbrıslı Türklere, geçişlerini kolaylaştırmak için bu belgeleri kullanmaları yönünde yapılan tavsiyedir” dedi. Yetkililer, bu düzenlemenin Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılma hazırlıklarıyla ilgili olduğunu açıkladı. Tüm giriş noktalarına güncellenmiş sistemler kuruldu ve bu sistemler kontrolleri hızlandırmayı amaçlıyor, ancak sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB kimlik kartları otomatik olarak taranabiliyor.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” belgeleri sunanlar için kontroller ise manuel olarak yapılmak zorunda. Polis, bunun gecikmelere neden olduğunu ama kimsenin girişinin reddedilmediğini vurguladı. Bir yetkili, “Prosedür artık eskisine göre daha uzun sürüyor çünkü bu kişilerin bilgileri yeni sistemde kayıtlı değil ve manuel olarak girilmesi gerekiyor” dedi.