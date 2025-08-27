Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen atamalarının yapılmamasına ve UBP-DP-YDP Hükümeti’nin “seçim yatırımları” kapsamında parça parça dağıttığı kırsal kesim arsaları ile vatandaşlıklara tepki göstermek amacıyla dün Başbakanlık önünde basın toplantısı düzenledi. Protesto kapsamında Başbakanlık kapısına yamalı bir lastik takıldı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, basına yaptığı açıklamada, “Ekmek herkese yeterdi, tarlaya fare, fırına hırsız ve memlekete haramiler dadandı. Nereye el atarsanız ülkede bir hırsızlık düzeni var. Çocuklarımızın geleceğini, hayatlarımızı çalıyorlar. Toplumuzla ve aklımızla dalga geçiyorlar. Bu ülkedeki zenginlere vergi kıyağı yapmak için gençlerden çalıyorlar. Bu yüzsüz kabinenin en hırsız bakanı da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'dur. Bakanlar Kurulu kararıyla öğrencilere sınıf geçirecekler. Bu yapılan da bir seçim yatırımıdır. Şu anda atamayı bekleyen ve özelde çalışan öğretmen, ne kadar tazminat ödeyecek haberiniz var mı? Bu yaşananlara seyirci kalmayacağız” dedi.

Gökçebel, okulların henüz hazır olmadığını ancak gündemin “Mağusa’ya ilahiyat koleji açmak” olduğunu vurguladı. Ayrıca güvenlik sorunu yaşanan ülkede verilen silah izinlerini de eleştiren Gökçebel, “Bu toplum, bu düzene 'tamam' derse biteriz. Bu hırsızlık düzeni sonlana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Defalarca bizi soyanlarla uzlaşmaya çalıştık. Asıl yanlış budur. Bunlarla uzlaşmak için değil bunları durdurmak için uğraşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, okullar açıldığında durumun vahim olacağına dikkat çekerek, “Bütün bu olumsuzlukların içerisinde öğrencileri Bakanlar Kurulu kararıyla geçirip okullara yığacaklar. Merdivenaltı kuran kurslarının eğitimde yaşanan sorunlar da derinleşerek devam ediyor. Sendika ile iş birliği yapmayacaklarını söylüyorlar. Kimlerle yapacaklar? Elçilikle mi? Tarikatlar mı? Öğretmenler de toplum da yaşananların farkındadır. Bunun karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu da, “Bir ülke düşünün şikayetçi olmayan hiçbir kesim yok” diye konuştu.

Kıb-Tek’in Başbakanlığa bağlı olduğunu hatırlatan Tuğcu, enerji sorunuyla ilgili Başbakan’dan görüşme talep ettiklerini ancak kendileriyle görüşmediğini öne sürdü.

“Çok yakında Kıb-Tek’te yaşanan ihalelerle ilgili çok ciddi bir olay gün yüzüne çıkacak” diyen Tuğcu, liyakatsız yöneticilerin göreve getirildiği eleştirisinde bulundu.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu da, toplumun hemen her alanda geleceğinin çalındığını savunarak, bu gidişatın değişeceği mesajını vermek için toplandıklarını kaydetti.