Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 milyar 231 milyon 841 bin TL’lik bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

İlk sözü alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat depremi ardından başlatılan okul güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, nüfus artışına bağlı olarak sınıf kapasitelerinin düzenlendiğini ve yeni okul yapımı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 30’uncu okulun temelinin Alsancak’ta atıldığını ve 12 tane hayırseverin de okul yaptığını belirtti. Nazım Çavuşoğlu, ayrıca 580 sınıf yapıldığını, 26 bin kusur ergonomik sandalye alındığını, 18 bine yakın masa alındığını, 2 bin civarı klima satın alınarak, okullardaki iklimlendirme sorunun sonlandırıldığını dile getirdi. Okullardaki güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi için de 2 bin 100 kamera kurulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunun yanında, 1800 civarında akıllı tahta alındığını ve her yıl yeni bir ihaleyle artırılacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Lefke Gazi Lisesi ve Lefke İstiklal İlkokul hakkında bilgi verdi. Lefke Gazi Lisesi’nin, inşaat mühendislerinin “güvenlik zafiyeti var” uyarısının ardından boşaltıldığını kaydeden Çavuşoğlu, prefabrik sınıfların çocuklara refah bir alan kazandırılması amacıyla belirlenen bir yere taşıdıklarını ancak Lefke halkının karşı çıkması üzerine yer değiştirildiğini belirtti. Çavuşoğlu, bölge halkının şimdi de sınıfların kendi talep ettikleri yerden kaldırılması için eylem yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Anıtlar Yüksek Kurulu, ülkenin ilk mimarlarından birinin projesi olan Lefke Gazi Lisesi hakkındaki kararıyla ilgili hassasiyet gösterdiklerini ancak bölgede başka okul yapacak yer olmadığından konunun yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunduklarını belirtti.

Lefke İstiklal İlkokulu'nda da güçlendirme projesi beklediklerini belirten Çavuşoğlu, eylemlerin kendilerine yönelik yapılmasını eleştirdi.

Çavuşoğlu, 2028 senesine girmeden yapılacak düzenlemelerle geçici öğretmen tartışmalarının son bulacağını söyledi.

Çavuşoğlu, akademiden mezun öğrenci sayısına dikkati çekti. Açığın kısa zamanda kapanacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Rahat olun, geçici öğretmenlik bitiyor.” dedi.