Yangınların muhtemel sebepleri, "elektrik kaynaklı kısa devre, kişi/ler tarafından temizlik maksatlı yakma, sano balyalarının fermantasyona uğrayarak alevlenmesi, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tava içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi, aracın şoför koltuğu üzerinde unutulan çakmağın güneşin etkisiyle ısınıp alevlenmesi" olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise, "asansörde mahsur kalan şahısların, araçların motor bölümlerinde, logar içerisinde, yüksek ağaçlar üzerinde, apartmanın sende katında, yığın haldeki demirlerin arasında, inşaat halindeki binaların üst katlarında mahsur kalan kedilerin, yüksek ağaç üzerinde ayağı sıkışıp mahsur kalan güvercinin ve derin kuyuya düşen oğlağın kurtarılması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" olarak bildirildi.

Yangınların 6’sı Girne’de, 4’ü, Lefkoşa’da, 3’ü Gazimağusa’da, 3’ü Geçitkale’de, 2’si Vadili’de, 2’si İskele’de, 1’i Yeşilköy’de, 1’i Güzelyurt’ta çıkarken, özel servis olaylarının 8’i Lefkoşa’da, 8’i Girne’de, 3’ü Çağlayan’da, 3’ü Gazimağusa’da, 2’si İskele’de, 1’i Güzelyurt’ta meydana geldi.