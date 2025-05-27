Alithia gazetesinin haberine göre, AKEL, “yarısı işgal altında olan Kıbrıs’ın” hükümetinin soykırım, işgal ve kolonizasyon ülkesi olan İsrail’i güvenlik kapısı olarak nitelendirmesinin saçma olduğunu ve güvensizlik yarattığını kaydetti.

Habere göre AKEL, hükümetin okullarda İsrail Büyükelçiliği tarafından İsrail propagandaları yapılmasına izin verdiğini ve bu durumun, hükümette yaşanan siyasi ve etik erozyonu gösterdiğini belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AKEL’in bu açıklamasına tepki gösterdiğini ve Gazze konusundaki söylemlerde daha dikkatli olmak gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Gazze’ye kesintisiz şekilde insani yardım gönderilmesinin hiçbir şekilde engellenemeyeceğini ve engellenmeye çalışılmasının kınanacağını söyledi.

Hristodulidis, AKEL’in bu açıklamayla seçim propagandası yapmayı hedeflediğini; ancak her söylemin seçim propagandalarına hizmet etmediğini belirtti.

-Başkanlık Sarayı önünde Gazze protestosu

Gazete devamla, Başkanlık Sarayı önünde dün, Gazze’de yaşananları ve Rum hükümetinin bu konuda izlediği tutumu protesto etmek için kalabalık bir eylem yapıldığını yazdı.

Haberde, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından, Güney Kıbrıs’ın çoğu AB ülkesinin aksine, İsrail-AB Ortaklık Anlaşması’nın gözden geçirilmesini reddetmesi nedeniyle düzenlenen eylemde, Filistin’in bağımsızlığı lehinde sloganlar atıldığı belirtildi.

Gazete, eyleme AKEL’in de katıldığını ve İsrail’in soykırım politikasının protesto edildiğini kaydetti.