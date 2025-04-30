Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 23.50 sıralarında, Gazimağusa’da Kaleiçi’nde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi.

Restoranda içerisinde F.A.(E-44) 103 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Söz konusu şahıs suçüstü tutuklandı, üzerinde yapılan aramada ise, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı da tespit edilerek emare olarak alındı.

-İzinsiz ikamet eden iki kişiye yasal işlem

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yaplan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan ve izinsiz ikametten” bir kişi tutuklandı

Girne’de “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek”ten bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah, saat 01.00 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği tarafından yapılan operasyon kapsamında, H.K.’nin (E-36) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde 0,05 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. Söz konu şahıs tutuklandı.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.