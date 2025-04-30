Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emekçilerin birliği, dayanışması ve hak arayışının bu özel günde bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulandığını söyledi.

“1 Mayıs, emekçilerin geçmişten bugüne uzanan adalet, eşitlik ve insanca yaşam mücadelesinin bir sembolüdür” diyen Özçınar, işçi haklarının, yalnızca çalışma hayatının değil, aynı zamanda insan haklarının da ayrılmaz bir parçası, emeğe saygı, insana saygı olduğunu vurguladı.

Özçınar, bu duygu ve düşüncelerle; alın teriyle hayatı var eden, gece gündüz demeden özveriyle çalışan, halkın yaşam kalitesini artırmak için emek veren, başta belediye çalışanları olmak üzere, tüm çalışan, emekçi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutladı.

Daha adil, daha insani ve daha güvenli çalışma koşullarının tüm dünyada tesis edilmesi temennisinde bulunan Özçınar, “Emeğin ve emekçinin hak ettiği değeri bulduğu, nice güzel yarınlara hep birlikte ulaşmayı” diledi.