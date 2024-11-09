Her Daim Doğa Dostları Grubu, TOVAD ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Gazimağusa’da “Kapıdan Kapıya Mağusa Kültürel Miraslarımız Yürüyüşü Farkındalık Etkinliği” düzenledi.

Organizasyon komitesi adına Yusuf Şentuğ’un verdiği bilgiye göre, bu sabah 07.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen yürüyüş sırasında Rehber ve Tarih Öğretmeni Zühal Mustafaoğulları tarihi ve kültürel eserler hakkında kısa aydınlatıcı bilgiler verdi.

Yürüyüş, Canbulat Kapısı (Arselal Burcu),Halkalı burcu, Su burcu, Altun burcu, Akkule (Ravelin) kara kapısı, Dıocaare burcu, Kızıl Hamam, Kuru Çeşme, Moratto burcu, Aya Yorgos İkserinos Nestoryan Kilisesi, Azize Anna Kilisesi, Jakobit Kilisesi(Tabakhane Camii), Karmelit Kilisesi, Yeni Kapı, Azize Fotini Yeraltı Kilisesi ve Azize Clara Kilisesi, Othello Kalesi, Latinlerin Aziz George Kilişsesi, Porta Del Mare (deniz kapısı), Aziz Anthony Cüzzam Hastanesİ güzergahında gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Şentuğ, açık hava müzesi gibi olan Gazimağusa’yı tanıyıp tanıtmak için etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.