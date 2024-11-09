Kıbrıs Otizm Derneği, otizm spektrumundaki bireylerde dil ve konuşma bozukluklarına dair online seminer düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, “Otizm Spektrumunda Bireyde Görülen Dil ve Konuşma Bozuklukları” başlıklı seminer, bugün saat 19.00’da Konuşma ve Dil Terapisti Aysu Nur Özdenak’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Ücretsiz olacak etkinlik, ailelere ve konuya ilgi duyan bireylere açık olacak. Katılımcılar, Otizm Spektrumundaki bireylerin dil ve iletişim gelişimini destekleme yolları hakkında uzman bilgisinden faydalanma fırsatı bulacak.

Etkinliğe kayıt için Kıbrıs Otizm Derneği’nin sosyal medya hesaplarında bulunan bağlantıdan başvuru yapılabilir veya QR kod okutarak katılım formu doldurabilirler. Zoom bağlantısı, seminere kaydolan katılımcılarla etkinlik öncesinde paylaşılacaktır. Kontenjan 100 kişi ile sınırlıdır.



