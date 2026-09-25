Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Manisa’da okul çevresinde yaşanan silahlı olayın çocukların ruh sağlığını yakından izlemenin ve ateşli silahlara erişimlerini önlemenin önemini bir kez daha gösterdiğini açıkladı.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr. Erdem Beyoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların yaşadığı güçlüklerin yalnızca okul başarısına bakarak anlaşılamayacağını, ailelerin davranışlardaki belirgin değişimleri, içe kapanmayı, yoğun öfkeyi, akran ilişkilerindeki sorunları ve şiddet içeren sözleri ciddiye almaları gerektiğini belirtti.

“Çocuğu yargılamadan dinlemek, öğretmenlerle iletişim kurmak ve gerektiğinde çocuk ruh sağlığı uzmanından yardım almak erken müdahalenin temelidir.” diyen Beyoğlu, ruhsal güçlük yaşayan çocukları şiddetle özdeşleştirmeden, ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmalarını sağlamanın önemini vurguladı.

Beyoğlu, en önemli ve somut güvenlik kontrolünün evde olduğuna dikkat çekerek, “Ateşli silah bulunduran yetişkinler, silahlarını yasalara uygun biçimde, boş ve kilit altında çelik kasa içerisinde saklamalı; mühimmatı ayrı bir yerde kilitlemeli, anahtar ve şifreleri çocukların erişiminden uzak tutmalıdır. Silahı yalnızca gözden uzak bir yere koymak güvenli saklama değildir. Bu sorumluluk, çocukların vakit geçirdiği akraba evleri için de geçerlidir.” ifadesini kullandı.

Çocukların avcılık gibi silah kullanılan etkinliklere teşvik edilmemesi uyarısında da bulunan Beyoğlu, silahı güç, cesaret veya eğlence aracı olarak sunmamak gerektiğini kaydetti.

Beyoğlu, çocukları olumsuz etkileyen şiddet içerikli film ve oyunlarla karşılaşmalarını da yaşlarına uygun sınırlar koyarak azaltma, izledikleri ve oynadıkları içerikler hakkında onlarla konuşma tavsiyesinde de bulunarak, bir yetişkinin silahı saklarken yaptığı küçük bir yanlışın bedelini çocukların ödememesi gerektiğini vurguladı.