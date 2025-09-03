Gürcistan’da 24 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen GEORGIA CUP by TEN-PRO Global Junior Tour 2025 turnuvasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcuları ülkemizi başarıyla temsil etti.

Altyapı sporcularından Kutsal İyikal ve İnan Ali Altundağ, turnuvada iki farklı kategoride mücadele ederek önemli bir deneyim kazandı. Yurt dışında katıldıkları ilk uluslararası turnuva olan bu organizasyonda gösterdikleri performans ile bizleri gururlandırdılar.

Henüz 10 yaşında olan başarılı sporcularımızı tebrik ediyor, gelecek turnuvalarda kendilerine başarılar diliyoruz.