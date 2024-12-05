Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle, iki kurumun bir birine destek olması ve yapacakları iş birliğiyle Mağusa'ya sunulan elektrik ve enerji hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, protokole Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan imza koydu.

Gazimağusa Belediyesi Bora Atun toplantı salonunda yapılan protokol imza töreninde, Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Aranır, Elektrik Mühendisleri Odası Yazmanı İbrahim Aysal ve Oda Saymanı Buğra Gazioğlu hazır bulundu.

Uluçay: “Gazimağusa Belediyesi’nin enerji politikalarını sağlam bir temele oturtmayı hedefliyoruz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, imzalanan protokol ile Gazimağusa Belediyesi’nin enerji ile ilgili politikalarının sağlam bir temele oturtulmasının hedeflendiğini kaydetti. KTMMOB ile EMO’nun katkıları ile bu konuda bir ön çalışma yapıp Gazimağusa Belediyesi’nin enerji politikalarını belirlemeyi amaçladıklarını dile getiren Uluçay başarılı bir iş birliği ve çalışma yürütüleceğinden şüphe duymadığını ifade etti.

Toycan: “Çıkacak sonuçlar özelde Gazimağusa’ya genelde ülkemize örnek olacak"

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan da topluma katkı yapabilecek her projeye ellerinden gelen teknik katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Toycan, istişareler sonucunda birçok farklı enerji projesi politikasına yön verme konusunda fikir birliğine varıldığını ve bir iş birliği protokolü imzalandığını söyleyen Toycan, sonuçların özelde Gazimağusa’ya, genelde ülkeye örnek ve hayırlı olacağını kaydetti.

Açıklamada protokolün içeriği şu şekilde aktarıldı:

"Belediyeye ait binaların enerji tüketimlerinin analiz edilmesi ve enerji tasarrufu sağlayacak çözümler geliştirilmesi, şehir genelindeki tarihi mekân, cadde ve park aydınlatmalarında enerji tasarruflu teknolojilerin yaygınlaştırılması, akıllı aydınlatma sistemleri ile enerji tüketiminin izlenmesi ve yönetimi konularında teknik danışmanlık hizmeti sağlamak, Oda ve Belediye ortak çalışmaları ile enerjinin etkin kullanımı ile karbon salınımını azaltmaya yönelik farkındalık kampanyaları düzenlemek, ortak tanıtım materyalleri oluşturmak, elektrikli araçların kullanımına yönelik altyapı ve sarj istasyonları kurulumları için ortak teknik çalışmalarda bulunmak, engelli bireylerin elektrikli araç şarj istasyonları ve/veya akıllı şehir uygulamalarına daha kolay erişimini sağlayacak altyapı projeleri geliştirmek, olası doğal afetlerde enerji arz güvenliğini sağlamak için belediye yetkisi dahilindeki alanlarda acil durum planlarının oluşturulmasını sağlamak, yurt dışı kaynaklı fonlardan yararlanmak için ortak proje hazırlamak, sürdürülebilir enerji ile ilgili şehir altyapısı ve akıllı şehir uygulamaları gibi konularda çalışmalarda bulunmak, şehir için yenilikçi çözümler üretmek amacıyla öğrenciler ve mühendisler arasında yarışmalar düzenlenmek, Belediye ile enerji tüketimine ek olarak altyapı ve trafik yoğunluğu gibi verilerin analizine dayalı projeler geliştirilmek, park ve bahçelerde güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemlerinin uygulanması ve/veya enerji depolama çözümleri ile parkların daha verimli enerji kullanımı sağlanmasına yönelik teknik değerlendirme yapmak”