Maliye Bakanlığı, temmuz ayından bu yana, Gazilik Kartı başvurularını kabul etmeyi sürdürüyor.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi Yasası” kapsamında, 1 Ağustos 1958 ile 13 Mayıs 1977 tarihleri arasında mücahitlik, mukavemetçi veya polis olarak görev yapanlar, eş ve çocukları kart almaya hak kazanıyor. Gazilere “Gazilik Kartı”; Gazi eş ve çocuklarına da “Gazi Yakını Kartı” veriliyor.

Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel birim, hak sahiplerine başvuru sürecinde rehberlik ediyor, gerekli belgeleri teslim alarak kartların hazırlanma ve takdim sürecini yürütüyor.

Gazilik kartı hak sahiplerinin, başvuru sürecinde izlemesi gereken adımlar şöyle:

“ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nden ‘Askerlik Durum Belgesi’ alınması ve belge temin edildikten sonra, Kimlik Kartı fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Maliye Bakanlığı binasında bulunan Arşiv Bölümü’ne şahsen başvuru yapılması.

Kartı hazırlanan hak sahiplerinin kartlarını teslim almaları için kimlik belgeleriyle birlikte Maliye Bakanlığı’na şahsen müracaat etmesi gerekiyor.”

Kart durumu ve başvuru süreciyle ilgili, 0392 612 80 00 veya 0392 612 81 24 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.