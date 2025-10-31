Gaziköy Spor Kulübü, saha bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, Spor Dairesi ve Akıncılar Değirmenlik Belediyesi’nin katkılarıyla yürütüldü. Kulüp yetkilileri, yaklaşık 20 gün önce yapılan ara ekim işleminin ardından sahadaki çimlerin yeşermeye başladığını açıkladı.

Yapılan çalışmalarla birlikte sahada daha sağlıklı bir zemin oluşturulması hedefleniyor. Gaziköy Spor Kulübü yönetimi, futbolcuların daha iyi koşullarda antrenman yapabilmesi için bakım ve düzenleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kulüp, yeni sezonda hem altyapı hem de A takım düzeyinde daha iyi saha koşulları sunmayı amaçlıyor.