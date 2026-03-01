UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Fenerbahçe yüzünü Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Ligin 24. haftasında sarı lacivertliler, Antalyaspor'a konuk oldu.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta 4 gol çıksa da kazanan çıkmadı. Antalyaspor'un gollerini Levent Mercan (kendi kalesine) ve van de Streek atarken, Fenerbahçe'de Sidiki Cherif ve Veysel Sarı (kendi kalesine) ağları havalandırdı.

Fenerbahçe puanını 54 yaptı ve Galatasaray'ın 4 puan gerisinde haftayı kapattı. Antalyaspor ise puanını 24 yaptı.