Birlik adına Başkan Remzi Gardiyanoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, ülkede yaşayan her çocuk için herkesin sorumluluk hissetmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Gardiyanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların dili, dini, ırkı, rengi olmaz. Çocuklar ölmemeli. Bu ülkede yaşayan her çocuktan hepimiz sorumluyuz. Hekimler olarak bizler, bu sorumluluğun en ağırını taşıyoruz. Yaşanan bu acı olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürecinin hızlı, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesini ve ihmali ya da sorumluluğu bulunan herkes için gereken adımların gecikmeden atılmasını bekliyoruz.

Ancak her talihsiz olaydan sonra yalnızca tepki vermek yetmez. Bu acıların tekrarlanmaması için, sorunların kökenine inip çözüm üretmeye kararlıyız. Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak, çocuklarımızın daha güvenli ve erişilebilir bir sağlık sisteminde yaşayabilmesi için elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız.

Evladımız Chinyere Olivia Ojoagu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm toplumumuza sabır diliyoruz."