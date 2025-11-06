Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin üçüncü duruşmasının yapılması nedeniyle açıklama yapan Öztürkler, "Bu dava, ihmallerin cezasız kalmadığı bir hukuk düzeninin teminatı olmalıdır." dedi.

Öztürkler yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bu elim olayda yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerimizin hatırası, yalnızca ailelerinin değil, tüm toplumumuzun vicdanında derin bir yara olarak yaşamaktadır. Bu dava, yalnızca bir hukuk süreci değil; adaletin, sorumluluğun ve toplumsal dayanışmanın sınavıdır. Meclis olarak bu davayı, halkımızın ortak davası olarak görüyor ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı açıkça ifade ediyoruz.

Hükümetimizle, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin yanında olduğumuzu, onların acısını paylaştığımızı ve adaletin tecellisi için gereken her adımı atacağımızı kamuoyuna taahhüt ediyoruz. Bu süreçte gösterilen toplumsal dayanışma, halkımızın vicdanının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

TC yargı makamlarının bu davayı en titiz şekilde ele alacağına olan inancımız tamdır. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütülen bu süreçte, adaletin yerini bulacağına ve sorumluların hak ettikleri cezaları alacaklarına dair güvenimiz sarsılmazdır. Bu güven, sadece hukuki değil, aynı zamanda insani bir beklentidir.

Bu faciada ihmali, kusuru veya sorumluluğu bulunan herkesin, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Adaletin sağlanması, yalnızca geçmişin hesabını görmek değil; gelecekte benzer acıların yaşanmaması için caydırıcı bir örnek oluşturmak açısından da hayati önemdedir. Bu dava, ihmallerin cezasız kalmadığı bir hukuk düzeninin teminatı olmalıdır.

Şampiyon Meleklerimizin hatırasına sahip çıkmak, yalnızca anmakla değil; adaletin yerini bulması için mücadele etmekle mümkündür. Meclis olarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

İsias Otel davası, toplumsal hafızamızda yerini almış bir adalet çağrısıdır. Bu çağrıyı duymayan, görmeyen, hissetmeyen kalmasın. Cumhuriyet Meclisi olarak, bu davanın unutulmaması ve unutturulmaması için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz. Şampiyon Meleklerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine sabır ve dayanışma diliyoruz.

İsias Otel’de yaşamını yitiren evlatlarımızla birlikte, bu felakette kaybettiğimiz her bir canın hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”