Sarı kırmızılıların sportif başarısı, gelirine de yansıdı.

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Okan Buruk'un ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'te 4 yaptı ve grubundan lider çıktı.

Trendyol Süper Lig'de de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon bitmeden farklı kalemlerden önemli gelir elde etti.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden 53 milyon 530 bin avro kazandı.

Önümüzdeki sezonun loca ve kombine satışlarını da sürdüren Galatasaray'da tüm satışlar bitmemesine rağmen bu sezon da dahil edildiğinde 100 milyon avroya yakın bir gelir elde edildi.

Yönetim, sezon içerisinde yapılan ve yenilenen sponsorluk anlaşmaları da dahil bu alandan 100 milyon avro girdi akışı sağladı.

Mağazacılıkta da tarihinin en önemli satış oranlarını yakalayan Galatasaray, 94 milyon avroyu kasasına koydu.

Sarı kırmızılılar böylece bu 4 gelir kaleminden 347 milyon avro kazanmış oldu.