Başbakan Ünal Üstel, sporun birleştirici ve tanıtıcı gücünün önemine vurgu yaptı.

KKTC’de düzenlenecek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası öncesi sporculardan oluşan heyet, Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, 19 Mayıs’ta, Arkın İskele Otel ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası öncesi, eski milli sporcu Burak Mataracı ve beraberindeki heyetin yer aldığı ziyarette, şampiyona için verilecek ve tarihin en büyük boksörlerinden Muhammed Ali’ye ait olan kemer, Başbakan Ünal Üstel’e özel olarak takdim edildi.

Şampiyonanın final maçında ringe çıkacak olan Avni Yıldırım, profesyonel boks kariyerinde “Türkiye’nin gurur kaynaklarından biri” olarak tanınıyor. Kariyerinde önemli galibiyetler elde eden Yıldırım, KKTC’deki bu maçta şampiyonluk için ter dökecek.

204 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

Etkinlik, dünya çapında 204 ülkede yayınlanacak ve Amerikan televizyon kanallarında da canlı olarak izlenecek.

ÜSTEL: “KKTC’DE BÖYLE BİR ŞAMPİYONAYI AĞIRLAMAK BÜYÜK GURUR”

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de böylesine prestijli bir organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu şampiyonayı KKTC’de ağırlamak büyük bir gurur. Hem sporcularımızın hem de izleyicilerin unutamayacağı bir organizasyon olacak. Böylesine küresel bir organizasyon, ülkemizi dünyaya tanıtacak ve genç sporcularımıza ilham verecek. Sporun birleştirici ve tanıtıcı gücüne inanıyoruz.”