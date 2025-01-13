Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, puanını 50'ye yükseltti ve tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.

Şu ana dek ligde 50 puan alan Galatasaray, önemli bir başarıya imza attı. Sarı kırmızılılar, ilk 18 maçlar itibarıyla lig tarihinin en fazla puan toplayan takımı oldu.

1995-1996 sezonunda Trabzonspor, geçtiğimiz sene ise Fenerbahçe aynı süreci 47'şer puanla geçmişti.

Galatasaray, hücum anlamında da dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde maç başına 2,83 gol ortalaması yakaladı.

Galatasaray, 18 karşılaşmada 51 kez fileleri havalandırarak bu alanda kendi rekorunu tekrarladı. Sarı kırmızılı ekip, 1996 - 1997 sezonunda da 18 maçta 51 gol atmıştı.

Galatasaray'ın deplasmanda bileği bükülmüyor. Sarı kırmızılılar, ligde bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçın tamamını kazandı.

Bu alanda zirvede yer alan Okan Buruk'un ekibi, 17 maçlık galibiyet serisine sahip durumda...

Galatasaray, deplasmandaki son yenilgisini 11 Kasım 2023'te Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı. Sarı kırmızılılar, o tarihten bu yana 20 dış saha maçında yenilgi yüzü görmedi.