Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe Konyaspor ile karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazanarak lider Galatasaray ile 8 puanlık farkı korudu.

Maçın henüz 25. saniyesinde Pedrinho'nun golüyle Konyaspor öne geçti. 14. dakikada Mert Müldür ile beraberliği yakalayan Fenerbahçe Çağlar ile 25. dakikada 2-1 öne geçti. Kramer ile 44. dakikada eşitliği yakalayan Konyaspor devreye 2-2 eşitlikle girdi. 61. dakikada Tadic ile bir kez daha öne geçen Fenerbahçe maçı 3-2 kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla lider Galatasaray ile puan farkını koruyan Fenerbahçe 42 puana yükselirken Konyaspor 20 puanda 14. sıraya yer aldı.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor.

Livakovic ve Oğuz Aydın 1 ay sonra döndü

Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü.

Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.