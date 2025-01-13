Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe Konyaspor ile karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazanarak lider Galatasaray ile 8 puanlık farkı korudu.

Galatasaray, Eren Elmalı için geri sayımda Galatasaray, Eren Elmalı için geri sayımda

Maçın henüz 25. saniyesinde Pedrinho'nun golüyle Konyaspor öne geçti. 14. dakikada Mert Müldür ile beraberliği yakalayan Fenerbahçe Çağlar ile 25. dakikada 2-1 öne geçti. Kramer ile 44. dakikada eşitliği yakalayan Konyaspor devreye 2-2 eşitlikle girdi. 61. dakikada Tadic ile bir kez daha öne geçen Fenerbahçe maçı 3-2 kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla lider Galatasaray ile puan farkını koruyan Fenerbahçe 42 puana yükselirken Konyaspor 20 puanda 14. sıraya yer aldı.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor.

Livakovic ve Oğuz Aydın 1 ay sonra döndü

Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü.

Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.