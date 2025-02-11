Galatasaray, 15'i Altınordu altyapısından olmak üzere toplam 16 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Galatasaray Futbol Akademisi'nin farklı yaş kategorilerinde transfer ettiği oyuncular, dün aileleri ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Sözleşmelerini imzalayan genç futbolcular, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Teknik Direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı futbolcu Yunus Akgün ile bir araya geldi.

Galatasaray, Gebze Yenikent Spor'dan 2013 doğumlu Emir Aydın'ın yanı sıra Altınordu’dan 15 futbolcuyu transfer etti.

ARDA ÜNYAY RESMEN GALATASARAY'DA

İlk olarak Beşiktaş'la gündeme gelen Ankaragücü'nün genç stoperi Arda Ünyay'ı Galatasaray transfer etti.

Sarı kırmızılı kulüp oyuncunun lisansını çıkarttı.