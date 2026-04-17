Galatasaray Spor Kulübü, başkanlık seçiminin gerçekleştirileceği Olağan Seçim Toplantısı'nın yapılacağı tarihi açıkladı.

Sarı-kırmızılılar; seçimin 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI” 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’ da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."