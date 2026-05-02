Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Kritik müsabaka dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.

Yunus Akgün 9. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Karadeniz ekibinden Marius Mouandilmadji 22. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Samsunspor 57'de Cherif Ndiaye ile ikinci golü buldu. Takımının ilk golünü atan Mouandilmadji 71'de skoru 3-1'e getirdi.

Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, 63. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada takımının 2. golünü atan Cherif Ndiaye, 82'de maçın sonucunu belirledi.

Mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray aldığı mağlubiyetle 74 puanda kaldı. Tam 21 yıl sonra Galatasaray'ı sahasında yenen Samsunspor ise puanını 48'e yükseltti.