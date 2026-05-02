Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırladı.

Chobani Stadı'nda oynanan kritik mücadelede ev sahibi Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk RAMS Başakşehir, 36. dakikada Amine Harit'in kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

8. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Talisca, Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi: 2-1

72. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Brezilyalı yıldız Talisca, hem hat-trick yaptı hem de farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Kalan sürede skor değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Geçen haftaki 3-0'lık Galatasaray derbisindeki yenilgi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı müsabakada 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla puanını Fenerbahçe puanını 70'e çıkardı. Lider Galatasaray'ın Samsunspor'a deplasmanda 4-1 yenilmesiyle puan farkını 4'e indiren sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk şansını sürdürdü

Öte yandan Fenerbahçe, Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan 3. sıradaki Trabzonspor ile arasındaki puan farkını ise 4'e yükseltti.

İlk 5 hedefinde yara alan Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.