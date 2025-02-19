KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, Thalassaemia Derneği’ni ziyaret ederek, ihtiyaç duyulan miktarda serum bağışında bulundu.

Ziyarete, Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Altuner ve Taha Can Gürlek katıldı. Heyet, Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli ile bir araya gelerek derneğe desteklerini iletti.

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Akdeniz anemisi olarak bilinen Thalassaemia’nın KKTC’deki durumu hakkında bilgi vererek, derneğin kuruluş süreci ve Kıbrıs Türk toplumunun sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarına yaptığı katkıları anlattı.

Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit ise toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, özellikle sağlık alanında sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Karapelit, Galatasaray taraftarları olarak benzer sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceklerini belirterek, kan bağışı etkinlikleri düzenlemeyi ve Thalassaemia konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.