Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı.

Kocaelispor, 45. dakikada Daniel Agyei'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sezon dördüncü galibiyetini alan Kocaelispor puanını 14'e çıkardı.

Bu sezon ilk kez mağlup olan ve 19 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray haftayı 29 puanla kapattı.

3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada ceza sahası içindeki Osimhen'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Jovanovic kornere çeldi.

GOL 45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sallai'nin savunmanın arkasına uzun pasında Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.

66. dakikada sarı-kırmızılı ekip yine gole yaklaştı. Sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, savunma topu kale çizgisine yakın bir noktadan uzaklaştırdı.

80. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında hareketlenen Can Keleş, yarı sahayı topla geçti. Agyei ile birlikte hücum eden Tayfur, pas vermek yerine şut çekti. Meşin yuvarlak, Sanchez'e çarparak kornere gitti.

83. dakikada sağ taraftan Sallai'nin ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz, topu kafayla altıpas önüne indirdi. Osimhen, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.