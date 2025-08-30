4000. GOL DAVINSON SANCHEZ'DEN

Galatasaray, 20. dakikada Davinson Sanchez'in golü 1-0 öne geçti. Bu gol sarı kırmızılıların lig tarihindeki 4000. gol oldu. 65. dakikada Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı. Perdeyi kapatan isim ise 90+2'de Mauro Icardi oldu.

8 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Rizespor'un tek golü 73. dakikada Dal Varesanovic'ten geldi. Çıktığı son 8 resmi müsabakada kalesini gole kapatan Galatasaray, ilk kez filelerinde gördü.

Sarı kırmızılılar 4'te 4 yaptı ve Süper Lig'de 12 puanla liderliğini sürdürdü. Rizespor ise 1 puanla 16. basamakta kaldı.