Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan maç 3-1 sarı kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.
4000. GOL DAVINSON SANCHEZ'DEN
Galatasaray, 20. dakikada Davinson Sanchez'in golü 1-0 öne geçti. Bu gol sarı kırmızılıların lig tarihindeki 4000. gol oldu. 65. dakikada Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı. Perdeyi kapatan isim ise 90+2'de Mauro Icardi oldu.
8 MAÇ SONRA GOL YEDİ
Rizespor'un tek golü 73. dakikada Dal Varesanovic'ten geldi. Çıktığı son 8 resmi müsabakada kalesini gole kapatan Galatasaray, ilk kez filelerinde gördü.
Sarı kırmızılılar 4'te 4 yaptı ve Süper Lig'de 12 puanla liderliğini sürdürdü. Rizespor ise 1 puanla 16. basamakta kaldı.