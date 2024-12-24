Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, yakaladığı istatistiklerle birçok alanda zirvede yer alıyor.

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi. 16 maça çıkan sarı kırmızılılar; bu mücadelelerde 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

44 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa takımlarını da geçmeyi başardı.

Galatasaray, bu sezon 16 lig karşılaşmasında 2,75 puan ortalaması yakaladı. Sarı kırmızılılar bu alanda, İskoç ekibi Celtic ile birlikte Avrupa'nın en başarılı takımı konumunda.

Galatasaray'ı; 2,64'lük ortalamasıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven takip ediyor. Portekiz Ligi lideri Benfica 2,53, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ise 2,5 puan ortalaması yakaladı.

Galatasaray, attığı gol sayısıyla da birçok kulübü geride bıraktı. Sarı kırmızılılar, 16 karşılaşmada 47 kez fileleri havalandırarak Trendyol Süper Lig'de bunu başaran ilk takım oldu.

Okan Buruk'un öğrencileri, maç başına gol ortalamasıyla da Avrupa'da ilk 3'te bulunuyor.

17 maçta 59 kez fileleri sarsan PSV Eindhoven bu alanda birinci, 15 lig karşılaşmada 47 kez gol sevinci yaşayan Bayern Münih ise ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray, bu iki ekibi takip ediyor.