Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Metin Öztürk, başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek, "Başkanımız hasta yatağında Galatasaray ile ilgileniyor. Tüm başkanlarımız kıymetli ama yakın zamanda göreceksiniz ki Dursun Özbek büyük öz veriyle bu işi çok başka bir yere taşıdı. Galatasaray Adası, iki önemli sosyal tesisimizden biri. Başkanımız, burayı 32 günde hizmete açmıştı. Her sene üstüne koya koya devam ediyoruz. Teras alanı genişletildi. Restoran tamamen yenilendi. 1957'den beri altyapı aynı kalmış. Bunların hepsi elden geçiyor." diye konuştu.

Florya projesiyle ilgili gelişmelere eğinen Öztürk, "Adnan Polat, yoğun olmasına rağmen komite ile beraber Florya konusunu tamamladı. Dün nihai toplantıyı yaptı. Birkaç hafta içinde buranın ihalesi başlayacak." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DAKİ RAKİPLERİMİZİN ÖTESİNDE BİR TESİS YAPACAĞIZ"

Metin Öztürk, Kemerburgaz'da yaptıkları tesisin tamamlandığını anlatarak, "Bu tesis, bir sponsorla değil kulübün imkanlarıyla yapıldı. Bu inanılmaz bir başarı. Diğer kulüplerde hep bir isim görüyorsunuz. Burada yazan tek isim 'Galatasaray'. Okan hocamız, Kemerburgaz'daki tesise ne zaman geçeceğimize karar verecek. Belki birkaç hafta beklemek isteyebilir. İnşallah yakın zamanda altyapı için de çalışmalara başlayacağız. Galatasaray'a yakışır, Avrupa'daki rakiplerimizin ötesinde bir tesis yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sermaye artırımı konusunun önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Galatasaray, 1 milyar 80 milyon lira olan sermayesini tamamı ödenmiş 5,4 milyar liraya çıkardı. Bu gelen kaynağın 1,7 milyar lirası Bankalar Birliği borcu için kullanılacak. Bankalar Birliğine 2,2 milyar borcumuz var. Bu borç, faizliyle 2,6 milyar civarında oluyor. Büyük ihtimalle bir sonraki divanda başkanımızı, Bankalar Birliğinden çıkmış biri olarak alkışlayacaksınız." şeklinde görüş belirtti.