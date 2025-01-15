15 Ocak 2025Çekilişinde1 Milyon750 Bin TL'lik büyük ikramiye, "77599" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "77599" numaralı bilete isabet ederek devretti.

30 Ocakçekilişi‘çıkanakadar’

30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon 500 Bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 16 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

1,750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

77599

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20581

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26826

65922

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

63710

77374

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00791

66712

70395

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04745

17627

49751

73921

73993

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00794

26194

27080

31360

37658

42352

47406

47921

67729

68753

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05934

12441

48231

55805

59440

63536

64031

67792

75158

77693

1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07599

17599

27599

37599

47599

57599

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70599

71599

72599

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77699

77799

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78599

79599

Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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