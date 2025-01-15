15 Ocak 2025Çekilişinde1 Milyon750 Bin TL'lik büyük ikramiye, "77599" numaralı bilete isabet ederek devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "77599" numaralı bilete isabet ederek devretti.
30 Ocakçekilişi‘çıkanakadar’
30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon 500 Bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 16 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
1,750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
77599
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20581
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26826
65922
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
63710
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5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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73921
73993
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00794
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31360
37658
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47406
47921
67729
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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05934
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63536
64031
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1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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