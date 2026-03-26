Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası devam ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yer alan şampiyonada dördüncü gün maçları ile beraber kadınlarda grup maçları tamamlandı. Grubu ilk sırada tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu.

Grubun son müsabakasında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile karşılaşan YDÜ, maçın son anlarında bulduğu penaltı golü ile rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla oynadığı üç maçı da kazanan YDÜ organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

Kadınlarda günün diğer maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) karşılaştı. Rakibini 5-1 mağlup eden DAÜ ise ikinci olarak organizasyonu noktaladı.

Grubun tamamlanması ile beraber üçüncü GAÜ oldu. Kadınlar müsabakalarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi. Organizasyona renk katan ve Fair-play ruhunu sahaya yansıtan BAÜ’ye de madalya takdimi yapıldı.

ERKEKLER FİNALİ: BAÜ-DAÜ

Erkeklerde grup maçlarının tamamlanması ile birlikte yarı final maçları oynandı. Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) 5-0 mağlup eden BAÜ ile YDÜ’yü 6-4 yenen DAÜ finale yükselen ekipler oldular. Üçüncülük ve final maçları 27 Mart Cuma günü oynanacak. Program şöyle:

27 Mart Cuma

Erkekler üçüncülük: LAÜ – YDÜ (11.00)

Erkekler final: BAÜ – DAÜ (12.00)