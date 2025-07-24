KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, teknik direktör Salahi Uçkan’ın son açıklamaları üzerine dikkat çeken ve net mesajlar içeren bir açıklama yayımladı.

Uçkan’ın açıklamalarının, Kıbrıs Türk futbolunun tüm paydaşlarını zan altında bıraktığını belirten Karavezirler, futbolun gelişimi için yapılan yapıcı çalışmalara zarar verecek, popülist ve bilgi dışı söylemleri kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Karavezirlerin yaptığı açıklama şöyle:

"Futbolu popülizmle değil, emekle ve saygıyla yönetiyoruz"

Kıbrıs Türk futbolunun tüm paydaşlarını zan altında bırakan açıklamaları nedeniyle Teknik Direktör Salahi Uçkan'ı hayretle takip ediyoruz. Futbolu geliştirmek, daha çağdaş ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturmak adına atılan her adımda, kişisel çıkar kaygısı güdülmeden hareket edilmesi gerekirken, bu yaklaşımın tam aksine popülist, ayrıştırıcı ve bilgi dışı ifadelerle süreci sabote etmeye çalışan bir üslubu kabul etmemiz mümkün değildir.

"KİMSENİN EMEĞİ YOK SAYILMAMAKTADIR"

Uçkan’ın iddia ettiği gibi teknik adamların emeği ve yıllarca verilen emekler hiçbir şekilde yok sayılmamıştır. Aksine KTFF ve Futbol Kulüpler Birliği olarak, lisans sistemlerinin güncellenmesi, antrenör gelişim programlarının artırılması ve UEFA standartlarına yaklaşılması yönünde ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu süreçlerde hem biz kulüplerin hem de teknik adamlarımızın da görüşleri alınmakta ve şeffaflık temelinde ilerlenmektedir.

Kaldı ki son alınan C Lisans antrenörlerin Süper Lig’de yardımcı antrenör olarak çalışabilmesi kararı da ekonomik olarak çıkmazda olan birçok kulübün daha rahat hareket etmesini sağlayacak bir adımdır ve KTFF de bu adımı kulüplerimiz için atmıştır. Bu bağlamda 15 yıldır KTFF Başkanı olan Sayın Hasan Sertoğlu’nun geçtiğimiz ay yine oybirliği ile göreve devam etmesini isteyen kulüpler alınan her türlü kararın ve federasyon başkanının yanındadır.

"PROVOKE ETMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR İYİ NİYETLİ DEĞİL"

KTFF bir kurumdur; kişilerin değil, futbolun ve camianın temsilcisidir. Bu noktada yapılan her açıklamanın sorumluluk bilinciyle ve futbolun ortak yararına yapılması gerekirken, kamuoyunu provoke etmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli bulmadığımızı açıkça ifade ederiz.

Salahi Uçkan'ın doğrudan KTFF Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu'nu hedef alan ifadeleri sadece kurum başkanını değil, tüm futbol camiasını zan altında bırakmıştır. Bu tür mesnetsiz ve seviyesiz söylemler, kurumsal saygınlığı zedelemeye yöneliktir ve buna asla izin verilmeyecektir.

Futbolumuzun gelişimi, kişisel hırslarla ve kamuoyu önünde yürütülen karalama kampanyalarıyla değil; diyalog, dayanışma ve ortak akılla sağlanacaktır. Teknik adamlarımızın emeğine her zaman değer verildiği gibi, bundan sonra da UEFA normlarına uygun, daha kaliteli bir futbol yapısının inşa edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada UEFA’nın ve FIFA’nın tüm kriterlerini bilmek için hiç kimsenin Salahi Uçkan’ın profesörlüğüne ihtiyacı yoktur. Burada esas olan ülke futbol yapısına uygun olarak ilgili kararların paydaşların yararına uygulamaya konulmasıdır.

Bu bağlamda teknik direktör Salahi Uçkan’ı provakatif ve ayrıştırıcı açıklamalardan arınarak, futbol camiası ile ilgili yorum yaparken iyice düşünmesini öneririz.